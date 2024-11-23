وزير الإسكان يعقد اجتماعا بالعلمين الجديدة لمتابعة الموقف التفصيلي للمشاريع الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء اليوم، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، بعد انتهاء جولته التفقدية بمشروعات الساحل الشمالي الغربي، لمتابعة خطة إنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تسليم الوحدات السكنية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، الموقف التفصيلي لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات «سكن مصر - الإسكان المتميز - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - الحي اللاتيني - كمبوند مزارين» بمدينة العلمين الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها.

تخصيص قطع الأراضي

كما استعرض وزير الإسكان تقريرًا عن نتائج أعمال لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات المتواجدة داخل حدود القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 آلاف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

مشروعات التنمية السياحية بالأراضي

وشاهد الوزير تقريرًا عن أعمال اللجنة المختصة بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إقليم الساحل الشمالي الغربي، طبقًا للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقًا للمخطط.