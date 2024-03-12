رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«التنمية السياحية» تعتمد مشروع موازنة 2024-2025 بقيمة 1.7 مليار جنيه

كتب:

أيمن حمزة
11:44 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024-2025، بإيرادات إجمالية قدرت بـ1.737.5 مليار جنيه، وصافي ربح 1.130 مليار جنيها بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ الاجتماع استعرض جهود الهيئة خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي، واستمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80% حال السداد حتى 31-3-2024، وما كان له من أثر إيجابي في تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024، مبلغ 1.467 مليار جنيها، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100% تقريبا.

وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حالياً إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة جارٍ تنفيذها.

ووجّه الوزير، الجهاز التنفيذي للهيئة بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيدا للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحي مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.

اقرأ المزيد:

«الشيوخ» يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس

رئيس «الشيوخ» يدعو أعضاء المجلس إلى جلسة لبحث تداعيات الوضع في غزة

الرئيس السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات

سكرتير عام الغرفة التجارية في السويس: تعيين 7 أعضاء لاستكمال المجلس

«إعلام النواب» تطالب بتسهيل إجراءات زيارة معبد كلابشة لتحقيق التنمية السياحية

«مخطط التنمية العمرانية 2052» يجعل المنطقة أحد أرقى المقاصد السياحية بالعالم

رئيس برلمانية الوفد بـ«الشيوخ» يشيد بدور التحول الرقمي في التنمية السياحية

محافظ بورسعيد يستعرض مخطط التنمية السياحية لمنطقة مسار العائلة المقدسة

نائب محافظ الوادي الجديد: طريق «تنيدة - منفلوط» سيدفع عجلة التنمية السياحية وتكلف 2.5 مليار جنيه

«البيئة»: التنمية السياحية مصدر مهم للنقد الأجنبي في الدول النامية

«التنمية المحلية»: تطوير البنية التحتية لتعزيز قدرات المدن السياحية

وزير الإسكان: إيرادات هيئة التنمية السياحية أكثر من 1.2 مليار جنيه

مؤتمر بجامعة المنيا يناقش آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة

انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلام وآفاق التنمية السياحية في سيوة «صور»
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.