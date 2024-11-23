«التضامن» تعلن آلية جديدة بشأن إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

كشف خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 229 مكتب تأهيل، وكذلك بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحا أن عدد البطاقات التي تم إصدارها تجاوز مليون و200 ألف بطاقة.

إعداد آلية تتبع إلكتروني لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

وأوضح «خليل» خلال فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي، التطوير الذي جرى بمنظومة الخدمات المتكاملة، موضحا أن الوزارة نجحت بالتعاون مع «أي فاينانس» في إعداد آلية تتبع إلكتروني لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وجرى البدء في التدريب على هذه المنظومة للفريق المركزي، وأيضا في 5 محافظات، وسيتم استكمال التدريب لباقي المحافظات تباعا.

دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشار إلى أن اللجان المشتركة بين التضامن الاجتماعي والصحة المشكلة لدمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف حوكمة المنظومة، درست 40 ألف حالة على مستوى 22 محافظة، وعلى مستوى لجان التظلمات تم عقد 800 لجنة درست 45 ألف تظلم، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق آلية للتظلمات، كما ناقش اللقاء مقترح إعادة هيكلة مكاتب التأهيل، وتناول جهود الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.