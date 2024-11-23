«التضامن»: إطلاق أكبر مركز لتجميع وموائمة الأطراف الصناعية قريبا

كشفت هند عبداللاه، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن الخطوات الخاصة بلائحة المؤسسات والغرض منها والبنود، موضحة أنه تم الانتهاء من عدد من معايير الجودة الخاصة بمؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل وحضانات الأطفال ذوي الإعاقة، وجار العمل على ميكنتها.

تدريبات لرفع مهارات الكوادر العاملة في مجال الإعاقة

وأكدت «هند» خلال فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار العمل على تنفيذ تدريبات لرفع مهارات الكوادر العاملة في مجال الإعاقة مع جمعية نداء، إذ سيتم إنشاء 50 فصلا لمتعددي الإعاقة وتدريب 250 أخصائيا بتلك الفصول وفقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية نداء، وسيتم البدء كمرحلة أولى بـ10 محافظات.

توفير الوسائل المساعدة والمعينات الحركية

ومن جانبها، استعرضت مروة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين، منظومة الأطراف الصناعية واستهداف توفير الوسائل المساعدة والمعينات الحركية التي تمكن ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية، موضحة أن العام الحالي شهد توفير 3400 جهاز تعويضي «أطراف صناعية - كراسي متحركة - عصا بيضاء».

إطلاق قوافل في 13 محافظة لتوفير الأطراف الصناعية

وأكدت أنه جرى إطلاق قوافل في 13 محافظة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير الأطراف الصناعية، كما تم تدعيم الطلاب الصم بالجامعات بـ108 مترجمين في 13 جامعة حكومية، موضحة أن الشهور المقبلة تشهد إطلاق أكبر مركز للتجميع والموائمة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كيان موحد للأطراف الصناعية.

وكشفت الدكتورة منال حنفي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أبرز التدخلات التي قامت بها الوزارة في ملف الإعاقة في ظل ما توليه الدولة من اهتمام وانطلاقا من الإيمان بإمكانات وقدرات ذوي الإعاقة.