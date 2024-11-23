عادل حمودة: السندباد رمز لتحرر الإنسان العربي وليس شخصية خيالية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن السندباد ليس شخصية خيالية عربية، ولا مادة روائية مسلية، إنما في تصوير «نزار قباني» رمز لتحرر الإنسان العربي من حدود المكان والزمان.

نزار قباني يسجل خواطره عن السندباد بعد زيارة أبو ظبي

وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن السندباد هو إبحار في المدهش والمستحيل، سفر نحو المستقبل بعيدا عن مرافئ الماضي، وسجل نزار قباني خواطره عن السندباد بعد أن زار أبو ظبي مرتين، إذ تلقى دعوة ليلقي فيها بعضا من الشعر.

وتابع: «وفي تلك الليلة قال إن الدولة حين تفكر شعرا يظل وجدانها في صحة جيدة، ومستوى الأمم يقاس بقدرتها على كتابة الشعر أو الإصغاء إليه، ووحدة الإمارات بدأت قصيدة شعر حالمة قبل أن تصبح دولة قائمة».