عادل حمودة: الشيخ زايد امتلك رؤية وضعت الإمارات على خريطة الدول الأكثر رفاهية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن حياة القادة في التاريخ تتلخص بجملة واحدة، إذ وصف الإسكندر الأكبر بأنه صانع إمبراطورية الآلهة، ونابليون بونابرت بأنه مؤسس الاستراتيجية العسكرية، والشيخ زايد بن سلطان بأنه حكيم العرب.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الوصف اكتسبه بصبره وبصيرته وقدرته على تصفية الخلافات العربية ــ العربية، ووصف الشيخ زايد أيضا بـ «والد الدولة»؛ لدوره في تكوين دولة متحدة من عدة إمارات.

الشيخ زايد نال احترام بلا حدود

وتابع: «امتلك رؤية مستقبلية وضعت الإمارات على خريطة الدول الأكثر رفاهية، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية، وثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأهم مركز مالي في المنطقة، ووصف الباحث الأمريكي جوزيف كشيشيان الشيخ زايد بأنه رجل شريف نال احترام بلا حدود».