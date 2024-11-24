جزيرة اللعنات منذ مئات السنين.. لا يفضل للبشر دخولها

جزيرة تشارلز من الجزر العالمية التي لا يفضل البشر دخولها، للاستمتاع بطبيعتها وجمالها الخلاب، بعد انتشار الروايات المرعبة التي تقال عنها، ولا تزال مصدر خوف للبعض حتى الآن، إذ يعتقدون أن الاقتراب من الجزيرة سيصيبهم باللعنات، التي تتنهي بالموت المؤكد، إلا أنها تعتبر منطقة مهمة للطيور المهددة بالانقراض.

تقع جزيرة تشارلز في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد من الجزر السياحية التي تتمتع بمناظر خلابة، وتبلغ مساحتها 14 فدانًا، ولكن لا يجرؤ عدد كبير على زيارتها، بسبب القصص الأسطورية بشأن اللعنات لمن يدخلها، منذ مئات السنين، بحسب مجلة timesofindia.

روايات عديدة عن جزيرة تشارلز الأمريكية

هناك روايات عديدة عن الجزيرة، أبرزها وجود نزاعات بين قبيلة باوجوسيت والمستوطنين الجدد، منذ مئات السنين، لذا وضع إحدى الزعماء لعنة عليها، حتى لا يقترب منها أحد، بسرقة أي شخص يدخلها من قبل بعض القراصنة.

لعنة الكنوز المخفية بالجزيرة

وفي بعض الروايات يقال إن أي شخص يدخل جزيرة تشارلز، مهما كانت أهدافه، سينتهي أمره بالموت المؤكد، أما اللعنة الثالثة كانت بفضل إمبراطور مكسيكي يدعى غواتموزين عاش في القرن السادس عشر، وقيل إنه أُسر وعُذب، لمعرفة مكان الكنوز المخفية في الجزيرة، وبعدها جرى نشر الخرافات لمنع الناس من دخولها، أملًا في البحث عن الكنز.

وتشمل اللعنة الرابعة، محاولة فريق الحصول على الكنوز المفقودة في الجزيرة، ليصاب الفريق واحدًا تلو الآخر بسلسلة من الحوادث الغريبة والمميتة.

الجزيرة وأنواع من الطيور مهددة بالانقراض

برغم الحوادث والروايات الغريبة، التي تقال عن الجزيرة، إلا أن منظمة أودوبون الأمريكية، التي تهتم بالحفاظ على أعداد الطيور المتبقية، على كوكب الأرض، صنفت جزيرة تشارلز كإحدى المناطق المهمة للطيور لأنها تدعم الأنواع المهددة بالانقراض، مثل طائر البلشون الثلجي والطائر أبو منجل اللامع، بالإضافة إلى الطيور المائية المهاجرة على مدار العام.