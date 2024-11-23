وزير الشباب والرياضة يرحب بالوفود العربية في حفل افتتاح خماسيات القدم

رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدول العربية المشاركة في البطولة العربية للشركات والتي تقام على مدار أسبوع بمدينة بورسعيد في دورتها الـ ٢١، ويشارك فيها سبعة دول هم: «لبنان والعراق وفلسطين والأردن والعراق والجزائر بالإضافة إلي الدولة المضيفة مصر»، مشيرا إلى أن هذا العرس الرياضي يضاف إلى ما تقدمه مصر من جهود للنهضة الرياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد مرحبا برؤساء البعثات والفرق الرياضية على أرض بلدهم الثاني مصر خلال الافتتاح الذي قدمه أشرف محمود سكرتير عام الاتحادات النوعية ورئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بحضور محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري والدكتور أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي والكابتن يحيي السيد الأمين العام للاتحاد العربي والمستشار إسماعيل عبد الحكيم السكرتير العام للاتحاد.

إطلاق إشارة بدأ المسابقة

ومن جانبه، أطلق محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات إشارة بدء المسابقة من الصالة الرياضية ببورسعيد مؤكدا أن بطولة الكرة الخماسية تعد امتدادا لنشاط الاتحاد المصري للشركات الذي ازداد تشريفا بمشاركة 6 دول عربية من بينهما دولتي لبنان وفلسطين رغم الظروف الصعبة التي تحيط بهما متحملين مشقة السفر من أجل المشاركة في البطولة، ونسأل الله أن يكون النصر المؤزر حليفهم قريبا، مرحبا ببقية الضيوف ومتمنيا اتساع مشاركة الدول في الدورات القادمة لتشمل كل الدول العربية، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية تحت قيادتها الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين.

منافسات قوية بين الفرق المشاركة

بينما قال الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي للشركات: إننا أطلقنا على البطولة هذا العام لقب بطولة شهداء لبنان وفلسطين تضامنا معهم في محنتهم، متمنيا منافسات قوية بين الفرق الثمانية المشاركة في البطولة بأن يشملها الحب والإخاء لتعبر عن لحمة التضامن العربي.

ورحب رئيس الاتحاد العربي بالضيوف المشاركين في البطولة عبد الكريم شوشاوي رئيس الاتحاد الجزائري وشفيق حميدي رئيس الاتحاد اللبناني وحكمت الصافي رئيس البعثة العراقي وعلي كريم حسين رئيس الاتحاد العراقي والدكتور ياسين فارس صالح رئيس الاتحاد الاردني وغسان قطيط رئيس الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجميع.