قرار جديد من «فيفا» مع الأهلي وأندية كأس العالم 2025.. «مفاجأة سارة»

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الساعات الماضية، قرارا جديدا بشأن بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة النادي الأهلي و31 ناديا آخر، والمقرر لها في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته شبكة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية منذ ساعات، فإن فيفا اتخذ قرارا جديدا قبل انطلاق مونديال الأندية 2025، التي يشارك فيها النادي الأهلي، مبينة أن القرار عبارة عن مفاجأة سارة للفريق المشاركة بكأس العالم بنسخته المقبلة.

600 مليون يورو لأندية كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهليوأوضحت الشبكة في تقريرها أن فيفا سيمنح الأندية المشاركة في كأس العالم 2025، ومن بينها النادي الأهلي، 600 مليون يورو تقسم على جميع الفرق مع اختلاف حصة كل فريق بحسب إنجازه في المونديال.وأضافت الشبكة في تقريرها أن مبلغ الـ600 مليون يورو سيتم اعتماده بشكل رسمي، بعد الاتفاق على عوائد البث والنقل التلفزيوني في الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات فيفا المتزايدة بوجود أرقام كبيرة بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وتابعت الشبكة أنه يتوقع حصول كل فريق مشارك بمونديال الأندية 2025، على حصة تصل إلى 19 مليون يورو فقط نظير مشاركته في المسابقة، على أن تزيد حصة الأندية التي تتخطى الأدوار المختلفة، مضيفة أنه سيتم عقد اجتماع خاص بالمكتب التنفيذي لفيفا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يوم الثلاثاء المقبل لدراسة العروض المقدمة.

وحدد فيفا، خلال الأيام الماضية، يوم الخميس 5 ديسمبر موعدًا لقرعة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.