3 أبراج يتغير مزاجهم من كلمة.. «بلاش تضايقهم»

يتسم أصحاب بعض الأبراج بكثرة تقلباتهم المزاجية، تارة سعداء وأحيانا العكس تمامًا، فلديهم قدر عال من الحساسية، يتأثرون بأقل كلمة تقال لهم، لهذا يحتاجون دومًا إلى طريقة خاصة للتعامل معهم، ومحاولة البعد عن أي كلمة قد تشعرهم بالضيق أو الحرج، لأن تأثيرها كبير للغاية بالنسبة لهم، لهذا وجب عليك الحذر عند التعامل مع أصحاب هذه الأبراج والتي قدمها موقع «YourTango» ويمكن معرفتهم في التقرير التالي..

برج الأسد

يأتي في مقدمة الأبراج الحساسة مواليد برج الأسد، الذين يتأثرون بأي كلمة تقال لهم، لهذا هم حريصون دومًا على تقديم أفضل ما لديهم، حتى لا يتعرضوا للتقليل من شأنهم أو محاولة الاستهانة بقدراتهم، لهذا يرغبون بدل من تعنيفهم أو محاولة إحباطهم، العمل على تدعيمهم وتحفيزهم وتذكيرهم بقدراتهم دومًا، فهم في كل مرة لديهم المزيد لتقديمه، لهذا يجب أن تكون طريقة التعامل مختلفة وخالية من أي كلام سلبي فذلك من شأنه أن يؤثر عليهم بطريقة عكسية، فوجب الإنتباه جيدًا عند التعامل مع مواليد برج الأسد.

برج الحمل

يميل مواليد برج الحمل في الكثير من الأحيان إلى العزلة، عند تعامل أي شخص معهم بطريقة تقل من شأنهم سواء كانت قصدًا أو عشوائية، وذلك لكونهم متقلبين المزاج سرعان ما يتأثرون بأي كلمة توجه لهم، التي قد تدفعهم إلى جعل الشخص غريب، لمجرد تهاونه في حقه، لهذا كن حذرًا قدر الإمكان عند التعامل مع مواليد برج الحمل، لأنهم بطبعهم مرهفي الحس يتأثرون سريعًا بأي انتقاد.

برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء عادة على كونه من الأبراج متقلبة المزاج، التي تجدهم تارة سعداء وتارة أخرى لا يتحدثون، وذلك لأن كلامهم بحساب، لا يكفوا عن تحليل حديثك، لهذا كن حذرًا عند التعامل مع مولود برج الجوزاء، الذي يخفي الكثير من الصفات وراء ملامحه الهادئة، فهو يمكن أن يجعلك تكره التعامل معه إذ تجاوزت حدودك معه وحاولت أن تعكر صفوه، كأن تستخدم كلمات تقلل من شأنه وقدره فهو لا يتهاون في ذلك الأمر مطلقًا.