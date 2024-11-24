هل الإفراط في تناول السكر يصيب بمرض السكري؟.. المرض الأكثر انتشارا بالعالم

مرض السكري يعد من الأمراض المزمنة الأكثر انتشارًا في العالم، فهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به منها تناول النشويات وغيرها من الأطعمة؛ ولكن رغم ذلك إلا أن الكثير يعتقد أن الإفراط في تناول السكر يتسبب في الإصابة بالمرض، ليبقى السؤال هل تناول السكر يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري؟.

يحدث مرض السكري عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعًا جدًا، إذ إن الجلوكوز يعد المصدر الأساسي للطاقة الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي؛ ولكن يمكن أيضًا الحصول عليه من الطعام، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

ويفرز البنكرياس هرمون الأنسولين، الذي يسهل امتصاص الجلوكوز بواسطة خلايا الإنسان لاستخدامه كوقود، إذ عندما يصاب الشخص بمرض السكري، ينتج الجسم كميات غير كافية من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح، ثم يبقى الجلوكوز في الدم ولا يدخل في الخلايا.

الإفراط في تناول السكر

الإفراط في تناول السكر لا يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وفقًا لما ذكره الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في طب القصر العيني في إحدى اللقاءات التلفزيونية، مشيرا إلى أن السكر عبارة عن مرض قد يكون الإنسان ولد به، حيث قد يكون الشخص حامل لصفة المرض ولكنه لا يظهر إلا بعد حدوث أزمة معينة وذلك مثل التعرض للضغط العصبي، محذرا مرضى السكر من التعرض للضغط العصبي، لأنه قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة.

وبحسب العلماء فإن تناول الكثير من السكر لا يمكن أن يسبب مرض السكري بمفرده، ولكن سبب الإصابة بمرض السكري لدى الشخص يعتمد على نوع مرض السكري الذي يعاني منه الشخص، ووفقًا للمجلة العالمية للسكري، فإن تناول المشروبات المحلاة بالسكر كل يوم من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

مخاطر الإفراط في تناول السكر

ويعد السكر من العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بالطاقة، ولكن رغم ذلك أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة منها السمنة حيث يؤثر السكر على هرمونات الجسم بما في ذلك هرمون اللبتين المسؤول عن تقليل الشهية، ما يجعل الشخص يأكل أكثر من حاجته من الطعام وفقا لما ذكره الدكتور محمد الحوفي أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ويؤدي الإفراط في تناول السكر أيضا إلى الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد، حيث يتم معالجة سكر الفركتوز في الكبد، وعندما يتم تناول كميات كبيرة منه فإنه يتحول إلى دهون تتراكم في الكبد.