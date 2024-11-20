«هيئة الدواء» تبحث إجراءات توطين مستحضر «تيرزيباتيد» لعلاج مرض السكري

استقبلت هيئة الدواء المصرية، وفد شركة روتابيوجين برئاسة الدكتور ياسر حفني، رئيس مجلس إدارة شركة روتابايوجين لمناقشة إجراءات توطين مستحضر «تيرزيباتيد» هو أحد علاجات مرض السكري من النوع الثاني، وذلك لدعم التصنيع المحلي وضمان توافر المستحضرات الصيدلية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة حنان أمين رزق، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي، الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، الدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، ومن جانب الشركة، الدكتور مصطفى محمود أبو العلا، المدير الفني شركة الحفني جروب، الدكتورة يارا غزلان، مدير إدارة التسجيل بالشركة، الدكتور سامي حمدي، رئيس قطاع التسجيل بالشركة، الدكتور خالد حسين، المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال.

مناقشة استراتيجيات الثبات

ناقش المجتمعون استراتيجيات الثبات بما يضمن الالتزام بالمعايير العالمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل الخاصة بالكفاءة الإنتاجية وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات، ومناقشة توفير مستحضرات تخدير الأسنان وأفضل السبل لتعزيز جودتها وضمان استمرارية تدفقها بالأسواق.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال مع شركاء الصناعة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتوطين المستحضرات الطبية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات الوطنية التي تعمل ضمن استراتيجية التوطين، وأن توطين المستحضرات الطبية الخاصة بمرض السكري بوصفه أحد الأمراض المزمنة يتطلب جهدا كبيرا ودعما متواصلا من هيئة الدواء وكافة مؤسسات الدولة، ومن شأنه توفير الاحتياجات الملحة لمريض السكري وخفض الفاتورة الاستيرادية والحفاظ على العملة الصعبة.

التزام هيئة الدواء المصرية بتطوير وتوطين الصناعات الدوائية

يأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام هيئة الدواء المصرية بتطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحقق التنمية المستدامة.