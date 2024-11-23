قرار جديد من بوتين لتشجيع الروس على التطوع للمشاركة في الحرب مع أوكرانيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قانونًا جديدًا يمنح المتطوعين للقتال ضد أوكرانيا فرصة لشطب ديونهم التي تصل إلى 10 ملايين روبل (100 ألف دولار)، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لحشد المزيد من المقاتلين لدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

بوتين يوقع قانونًا يشطب ديون المتطوعين للقتال في أوكرانيا

ويشمل القانون المتطوعين الذين يوقعون عقودًا للقتال في أوكرانيا لمدة عام على الأقل بعد 1 ديسمبر 2024، ويشمل أيضًا زوجاتهم.

يغطي القانون الديون التي صدرت بشأنها أوامر قضائية بالتسديد وبدأت إجراءات التنفيذ قبل 1 ديسمبر 2024.

ويجرى شطب ديون تصل قيمتها إلى 10 ملايين روبل، وهي فرصة مغرية لكثير من الشباب في روسيا.

ويستهدف التشريع الشباب في سن القتال، خاصة أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر احتمالية للحصول على قروض بنكية.

وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي إلى أن أكثر من 13 مليون روسي لديهم ثلاثة قروض أو أكثر، مع زيادة بنسبة 20% في حجم القروض خلال العام الماضي.

كما أعلنت روسيا، عددا من الامتيازات ومنها ارتفاع الأجور؛ إذ أن الجنود الروس الذين يخدمون في الخطوط الأمامية يتقاضون رواتب أعلى بكثير من المعدل الوطني.

كما يمنح القانون المجندين خيار توقيع عقود والانضمام إلى الجيش المحترف، إذ لا يتم إرسال المجندين الإلزاميين إلى الجبهات إلا إذا اختاروا ذلك.

أوكرانيا تشطب ديون المقاتلين ضد روسيا

في المقابل، توفر أوكرانيا أيضًا شروطًا تفضيلية للقروض للمقاتلين، وتشمل بعض الحالات شطبًا كاملًا للديون في محاولة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وتعزيز الحوافز للقتال.