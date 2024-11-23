وكيل مجلس الشيوخ: مصر في حاجة لثورة تشريعية

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحرب على الإرهاب كلفت مصر 120 مليار جنيه، فضلا عن 200 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، خلاف مئات المليارات بسبب التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع «أبو شقة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، أن مصر في حاجة إلى ثورة تشريعية، خاصة أن القوانين الحالية غير مواكبة لما يحدث من تطور في كل المجالات، مشيرًا إلى ضرورة تكوين لجنة استراتيجية وطنية لإعداد إصلاح تشريعي، ويجري طرح جميع لقوانين القائمة أمام المتخصصين والفنين والخبراء.

من ناحية أخرى، أوضح أن مسار العائلة المقدسة يشمل 3500 كم، ومصر تنفرد به عن كل دول العالم، ورغم ذلك مصر لم تستفد منه سياحيا حتى الآن، معقبًا: «مصر ليست أقل من فرنسا التي تستقبل عشرات الملايين من السياح سنويا، ولا تمتلك المقومات السياحية بصورة مماثلة لمصر».