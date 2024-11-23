اتحاد ملاك العقارات القديمة: 1.8 مليون وحدة خاضعة للقانون.. بينها 450 ألف شقة مغلقة

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن هناك نحو 1.8 مليون وحدة سكنية وتجارية خاضعة للقانون، بينها 450 ألف وحدة مغلقة، موضحا أن هذه الأرقام صادرة عن إحصاءات رسمية للدولة، وأشار إليها الدكتور عطية الفيومي، وكذلك المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان.

عدد الشقق المغلقة في الإيجار القديم

أضاف «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن» أن حل مسألة الشقق المغلقة يعتبر حل جزء كبير من القضية، حيث أن فتح هذه الوحدات، يمكن أن يساهم في حل جزء كبير من الأزمة السكنية، بما يعادل نحو ربع المشكلة، لذلك يجب أخذ إجراءات تشمل تحديد المستأجر غير القادر، عبر إقرار ذمة مالية، وهو إجراء مشابه للخطوات المتبعة في المعاملات البنكية.

الإيجار القديم

أشار رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إلى أن تحرير 450 ألف وحدة مغلقة، سيسهم في زيادة المعروض من المساكن بشكل كبير، ما يعادل نصف ما تنتجه الدولة من وحدات جديدة خلال عشر سنوات، ويدعم حل قضية الإيجار القديم بفعالية، وبالتالي يساهم في تحرير السوق العقارية في مصر، ويمثل انفراجة كبيرة.