انطلاق 4 قوافل طبية في المحافظات ضمن «حياة كريمة».. اعرف الأماكن

تشهد 4 محافظات إطلاق عدة قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار يومين، إذ تنطلق القوافل الطبية اليوم الأحد وغدًا الاثنين 24 و25 نوفمبر، والكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتتركز أماكن القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الأماكن التالية:

1- نجع العرب مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

2- الزينية بحري مركز الزينية بمحافظة الأقصر.

3- التنمية مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

4- الجديدة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

التخصصات الطبية بالقوافل

وتشمل التخصصات الطبية الموجودة بالقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الآتي:

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدير بالذكر أنّ هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.