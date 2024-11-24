«التضامن» تدرب الرائدات الاجتماعيات على الإسعافات الأولية.. «بإيديك تنفذي حياة»

كثفت مديريات التضامن الاجتماعي، من الدورات التدريبية الخاصة بمبادرة «بإيديك تنقذي حياة»، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتدريب الرائدات الاجتماعيات على الإسعافات الأولية، انطلاقا من دورهم المهم في المجتمع وقدرتهم على الوصول إلى مختلف الفئات.

وأكدت المديريات، أن المبادرة تهدف إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات في جميع محافظات الجمهورية، إذ يعتبر دورهن محوريًا في تحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز السلوكيات الصحية في المجتمع بفضل مهاراتهن الفعالة في التواصل والتأثير.

بناء قدرات الرائدات الاجتماعيات

وأوضحت أنّ المبادرة تواصل فعالياتها في مختلف أرجاء الجمهورية، وتسهم في بناء قدرات الرائدات الاجتماعيات باعتبارهن العنصر الأهم في نشر الوعي الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مجال الإسعافات الأولية.

في محافظة المنيا، أعلن ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عن تنظيم دورة تدريبية بالمبادرة التي ينفذها الهلال الأحمر المصري، كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية المهارات في مجال الإسعافات الأولية.

وتهدف المبادرة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات في جميع محافظات الجمهورية، إذ يعتبر دورهن محوريًا في تحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز السلوكيات الصحية في المجتمع بفضل مهاراتهن الفعالة في التواصل والتأثير.

تزويد المشاركات بمهارات الإسعافات الأولية

وأكدت أماني تامر، وكيلة المديرية، على أهمية هذه التدريبات، مشيرة إلى أنها تركز على تزويد المشاركات بمهارات الإسعافات الأولية الأساسية وكيفية التعامل مع الإصابات الشائعة في حالات الطوارئ، وأوضحت أن هذه التدريبات تأتي كجزء من رؤية الدولة لتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات في مواجهة المواقف الحرجة وإنقاذ الأرواح.

ونوهت إلى أنها تركز على تزويد المشاركات بمهارات الإسعافات الأولية الأساسية وكيفية التعامل مع الإصابات الشائعة في حالات الطوارئ، موضحة أن هذه التدريبات تأتي كجزء من رؤية الدولة لتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات في مواجهة المواقف الحرجة وإنقاذ الأرواح.