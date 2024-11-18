«أنقذ حياة».. تدريب العاملين بالمصالح الحكومية بمطروح على الإسعافات الأولية

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات تنفيذ اليوم الأول من تدريب الإسعافات الأولية للعاملين بالمؤسسات الحكومية ضمن مبادرة بداية لتنمية الإنسان ضمن برامج توعوية للمجتمع بالإسعافات الأولية، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح تحت شعار «أنقذ حياة».

الإسعافات الأولية وكيفية الإنقاذ السريع

وقال الدكتور مصطفى أشرف، مدير مرفق إسعاف مطروح ببيان، اليوم، إن التدريب تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة مطروح، وهيئة الإسعاف المصرية بمطروح انتهت فعاليات اليوم الأول، نستهدف خلاله عدداً من العاملين بالإدارات المختلفة من الديوان العام على الإسعافات الأولية وكيفية الإنقاذ الطارئ والسريع لأي حالة خاصة في محيط الفرد سواء في المجال الوظيفي أو المجتمع عامة لحين وصول سيارات الإسعاف، وكيفية التعامل مع الحوادث، والإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة والصحة المهنية، وأهمية دور الإسعاف، ودور المجتمع نحو الإسعاف لمساعدته في تأدية دوره تحت شعار «أنقذ حياة».

الحفاظ على حياة المصابين

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الطباخ، مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن هناك حرصا من المحافظ على مشاركة العاملين بجميع الجهات الحكومية بمحافظة مطروح في الدورة التدريبية على الإسعافات الأولية إدراكا لأهميتها في الحفاظ على حياة المصابين وذلك وفق الجدول الزمني، على أن تبدأ في تمام العاشرة صباحاً خلال فترة المبادرة التى تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.