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جدول تسليم قطع أراضي بيت الوطن في قنا الجديدة.. يبدأ 8 ديسمبر

كتب:

منة العشماوي
09:42 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة سيبدأ في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمرحلة التاسعة بالمجاورة الرابعة بمنطقة (ب) بالحي السكني الأول بالمدينة، بدءا من يوم الأحد 8 ديسمبر المقبل حتى يوم الخميس 12 من نفس الشهر.

تسليم قطع أراضي بيت الوطن في مدينة قنا الجديدة

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17) ، يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.

وسيتم تسليم القطع أرقام (18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35)، يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55)، يوم الثلاثاء10 ديسمبر.

أيام تسليم الأراضي لمن تخلفوا عن الاستلام 

وأشار وزير الإسكان إلى تخصيص يومي الأربعاء والخميس 11 ديسمبر و12 ديسمبر للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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