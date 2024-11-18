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وزير الإسكان: جار طرح مرحلة جديدة من «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج

كتب:

ولاء نعمه الله
02:01 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود تنمية مدن الجيل الرابع، وما جرى تحقيقه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب. 

تنمية المدن

وقال وزير الإسكان خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: «مستمرون فى تنمية المدن القائمة بعدد 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية لها، وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة، بالإضافة إلي طرح الفرص الإسكانية المتنوعة، واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - حدائق اكتوبر - العبور الجديدة)، من خلال تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والمشروعات السكنية والخدمية وطرح قطع الأراضي.

وأضاف الوزير «طرحنا 8521 قطعة أرض في 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعة (أكثر تميزا - مميز - متوسط) بما يمكن المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، وقد بلغت نسبة الأراضي المطروحة 340 % من الأراضي المستهدف طرحها خلال الربع الأول من العام المالي الحاي، وجار الإعداد لطرح مرحلة جديدة من قطع الأرضي السكنية «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج».

وأوضح أنه جار إنشاء وتطوير مباني خدمات بعدد 322 مبنى خدميا بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، منها خدمات تعليمية وصحية وحضانات وأسواق تجارية وأمنية وخدمات رياضية وغيرها، ومستهدف تنفيذ 302 مبنى خدمى جديد بالمدن الجديدة القائمة ومدن الجيل الرابع، وجرى خلال الربع الأول للعام المالى الحالى تنفيذ 21 مبنى خدميا، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها.

إقامة المدن الجديدة المستدامة

وأضاف أن وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستمرة فى إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع، لاستيعاب الزيادة السكانية، وهي مدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، وذلك من خلال السير في إجراءات تنفيذ امتدادت مدن قائمة وإنشاء مدن جيل رابع جديدة قد صدرت بشأنها قرارات جمهورية وعددها 9 مدن ومنها (امتداد غرب النوبارية، غرب بورسعيد، بئر العبد الجديدة ، الامتداد الجنوبي لمدينة 15 مايو)، والانتهاء من دراسات بعض المدن وعددها 7 مدن ومنها (السلوم الجديدة، النجيلة الجديدة، سيدي براني الجديدة، الضبعة الجديدة ).

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.