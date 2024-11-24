ميناء الإسكندرية: انتظام حركة الملاحة رغم تقلبات نوة «باقي المكنسة»

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع في مينائي الإسكندرية والدخيلة، على الرغم من التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة نتيجة نوة «باقي المكنسة».

وأوضحت الهيئة، أن الأحوال الجوية بما فيها سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، لم تصل إلى مستوى يؤثر سلبًا على حركة السفن والملاحة.

رفع حالة الاستعداد القصوى في ميناء الإسكندرية

وفي هذا السياق، أصدر اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، توجيهات برفع حالة الاستعداد القصوى لضمان سلامة الأفراد والممتلكات.

وأكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في بيان صحفي، أن هذه التعليمات شملت العديد من الإجراءات الاحترازية، أبرزها:

متابعة مستمرة للتنبؤات والرصدات الجوية كل ساعة، مع إذاعة التحديثات على السفن في مناطق الانتظار والمراسي. التأكد من تثبيت المخطاف السفن بطريقة آمنة وتوفير مسافات مناسبة بينها. رفع درجة الاستعداد لأطقم الإنقاذ والغطس، وتجهيز القاطرات والوحدات البحرية ومعدات مكافحة الحريق. المرور على شبكات صرف الأمطار والأرصفة للتأكد من صلاحيتها، وتجهيز فرق فنية للاستجابة السريعة لأي أضرار محتملة. متابعة تأمين المخازن والبضائع ضد التلف، وضمان إحكام غلق منافذ المخازن. التأكد من جاهزية محطات الكهرباء، معدات الإطفاء، ومعدات الشحن والتفريغ بشركات التشغيل. توفير سيارات الإسعاف والمعدات الطبية لمواجهة أي طوارئ.

التعامل مع أي تطورات

وأكدت الهيئة، أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات لضمان استمرار العمليات التشغيلية بالميناء دون انقطاع، مع الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت والبضائع.