انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية 2024-2025 في الجامعات

انطلقت الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية 2024 - 2025 في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، صباح اليوم وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2024-2025

وأكّد عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعملية التصويت في انتخابات الاتحادات الطلابية 2024-2025، لافتّا إلى أنه جرى إعداد و تجهيز مقار لجان الانتخابات في مكاتب رعاية الشباب بالكليات وتجهيز الصناديق الزجاجية الشفافة، وتجهيز المطابع المركزية، لطباعة أوراق التصويت على الانتخابات.

الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات

وأوضح أن الجولة الاولي انطلقت في استقبال للطلاب للتصويت وتستمر حتى الساعة 3 مساء اليوم. وقال الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أنَّ الجامعات أنهت الاستعدادات الخاصة بأعمال انتخابات الاتحادات الطلابية 2024-2025، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة.

وأشار إلى أنَّ الانتخابات ستجرى لأسر لجان الأسر والنشاط الرياضي والنشاط الثقافي والإعلامي والفني والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات والنشاط العلمي والتكنولوجي.