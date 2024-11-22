«التعليم»: تعديل امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروف كل مديرية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار ترحيل موعد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، لم يصدر من إدارة التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن القرار لم يصدر من الوزارة، وأن تعديل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 وفقا لظروف كل مديرية تعليمية.

يُذكر أن عددا من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى رأسها الجيزة، قررت ترحيل امتحانات شهر نوفمبر لعقدها أول ديسمبر المقبل بدلا من آخر أسبوع في شهر نوفمبر.