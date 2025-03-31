دعم القضية الفلسطينية بـ3 أغاني في احتفالية الشهداء أمام الرئيس السيسي

شهدت احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، وأسر شهداء ومصابي الشرطة والقوات المسلحة، دعم خاص للقضية الفلسطينية التي أعتادت البلاد على تقديم سُبل الدعم لها، فدائمًا وابدًا مواقف مصر حاضرة تجاه القضية الفلسطينة، وكان آخرها رفض التهجير.

وخلال احتفالية عيد الفطر المبارك شهد الرئيس أغنية باقون للشعب الفلسطيني، ليس هذا فقط فحسب، بل حرصت الاحتفالية على إعادة عرض أغنيات أوناشيد مرتبطة بالقضية الفلسطينية.

أغنية باقون

قدمت المطربة هلا رشدي، والنجم فارس قطرية، أغنية لدعم الشعب الفلسطيني جاءت بعنوان «باقون»، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك والتي حازت على إعجاب الحضور، للأداء الثابت للثنائي.

شدوا بعضكم يا أهل فلسطين

خلال فاعليات احتفالية عيد الفطر، عُرضت الأغنية الشهيرة «شدوا بعضكم.. ما ودّعتكم رحلت فلسطين ما ودّعتكم»التي غنتها حلمية الكسواني المعروفة بـ«أم العبد» من مواليد عام 1938 وهي تسكن مخيم «الزرقاء» للاجئين الفلسطينيين

وعقب الأحداث الجارية التي اندلعت شرارتها ضمن أحداث يوم 7 أكتوبر، أصبحت هذه أغنية الأشهر على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها الملايين حول العالم

على عهدي على ديني.. أنا دمي فلسطيني

مقطع أغنية أصبح متداولًا أكثر من أغان وأناشيد طُرحت منذ الأربعينيات والخمسينيات وحتى في التسعينيات، عندما كانت قضية فلسطين هي الشغل الشاغل لكل الشعوب العربية، ولكن منذ عملية «طوفان الأقصى»، أصبحت أغنية «دمي فلسطيني» الأكثر تداولًا.