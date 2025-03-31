منة فضالي عن مشاركتها احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس: حلم وشرف عظيم

نشرت الفنانة منة فضالي صورة تجمعها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الفنانين، بعد مشاركتهم في احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.



وعلقت منة فضالي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على «فيس بوك»، بعد المشاركة في احتفالية عيد الفطر اليوم، قائلة: «كان لي الشرف العظيم الكبير اليوم اني تشرفت بلقائي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حلمي أني أشوف سيادة الرئيس وأسلم عليه»، متابعة: «اليوم من احتفالية عيد الفطر بمشاركه أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.. حقيقي كان يوم جميل بيك يا ريس».

الفنانون يشاركون في احتفالية عيد الفطر

وشهدت احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، مشاركة مجموعة من الفنانين، من بينهم أشرف عبد الباقي، ومصطفى شعبان، وسامح حسين، صابرين، بالإضافة إلى أحمد عبد العزيز ومصطفى غريب، وأحمد صلاح حسني، كما قدم تامر عاشور أغنية ضمن الاحتفالية على المسرح، بالإضافة إلى أغنية «باقون» للفنانة هلا رشدي.