محافظ القليوبية: إقامة معرض زهور دائم في حديقة «أهالينا» بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية: إقامة معرض زهور دائم في حديقة «أهالينا» بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية: إقامة معرض زهور دائم في حديقة «أهالينا» بالقناطر الخيرية

تفقدَ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية، وقدّم التهنئة للمواطنين المُترددين على الحدائق، بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

احتفالات العيد بالقناطر الخيرية احتفالات العيد بالقناطر الخيرية احتفالات العيد بالقناطر الخيرية

افتتاح حديقة بالقناطر

وقد افتتحَّ محافظ القليوبية خلال جولته بالقناطر الخيرية، حديقة «أهالينا الجديدة»، ليُصبح إجمالي عدد الحدائق الموجودة بالقناطر 10، وتقع «أهالينا» على مساحة 6.5 فدان، وتتميز بأشجار التين البنغالية والمانوليا، وبعد الافتتاح، التقى بالمواطنين المُترددين عليها، وأهداهم الورود والهدايا احتفالًا بعيد الفطر المُبارك، كما نوه إلى أن المحافظة ستقيم معرض زهور دائم بالحديقة خلال فصل الربيع.

احتفالات العيد بالقناطر الخيرية

إعلان الطوارئ في حدائق القناطر

وتفقد «عطية» حديقة «عفلة» للتأكُد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمُتنزهات العامة، وقدم التهنئة لعدد من الأسر بمناسبة عيد الفطر.

احتفالات العيد بالقناطر الخيرية احتفالات العيد بالقناطر الخيرية

وتفقد عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف النهري، التي تمركزت في الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ، موجهًا باستمرار التمركز طوال أيام عطلة العيد، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة حالة وجود أي طارئ.

احتفالات العيد بالقناطر الخيرية احتفالات العيد بالقناطر الخيرية احتفالات العيد بالقناطر الخيرية

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاتن إبراهيم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس خالد إبراهيم، مدير تفتيش الري على مستوى المحافظة، ومسؤولي الصحة والري وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالقليوبية.

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