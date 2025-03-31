«مكافحة الإدمان» يطلق مبادرة «عيدك أحلى بدون دخان» لتوعية الشباب

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم، أول أيام عيد الفطر، مبادرة «عيدك أحلى دون دخان»، للعام السادس على التوالي لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المواد المخدرة، وأيضا تعريف الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بالميادين العامة وساحات المساجد بالمحافظات المختلفة، استمرارا لتنفيذ الانشطة التوعوية في المناسبات.

توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة ،أيضا رفع وعى الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي الأطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المواد المخدرة لخطورتها على الصحة، حيث يجرى تنظيم الأنشطة المبادرة طوال أيام العيد

تخصيص خط ساخن لمكافحة الإدمان

وتستهدف مبادرات صندوق مكافحة الإدمان التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 34 مركزا علاجيا فى 19 محافظة حتى الآن.



وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة ويجرى إطلاق المبادرة في العديد من الحدائق العامة والمنتزهات، وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم.

وتضمنت المبادرات عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية ورقم الخط الساخن لعلاج الإدمان، وأيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات، كذلك تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة، من خلال استخدام أساليب غير تقليدية، تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.