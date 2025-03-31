«الداخلية»: ضبط 277 كيلو حشيش في حملات أمنية واسعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

في الإسماعيلية، ضبطت العناصر الإجرامية بحوزتهم 50 كيلو من الحشيش، مكبس، 2 طبنجة، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى أكثر من 182 كيلو من الحشيش داخل مخزن.

في الغربية، ضبطت كمية تزيد على 95 كيلو من الحشيش، طبنجة، وعدد من الطلقات.

أما في بني سويف، ضبطت كميات من الحشيش والبانجو والهيدرو، أقراص مخدرة، أدوات تصنيع، وفرد خرطوش.

بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة هذه الجرائم.