«الداخلية»: ضبط 277 كيلو حشيش في حملات أمنية واسعة

«الداخلية»: ضبط 277 كيلو حشيش في حملات أمنية واسعة

«الداخلية»: ضبط 277 كيلو حشيش في حملات أمنية واسعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

في الإسماعيلية، ضبطت العناصر الإجرامية بحوزتهم 50 كيلو من الحشيش، مكبس، 2 طبنجة، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى أكثر من 182 كيلو من الحشيش داخل مخزن.

في الغربية، ضبطت كمية تزيد على 95 كيلو من الحشيش، طبنجة، وعدد من الطلقات.

أما في بني سويف، ضبطت كميات من الحشيش والبانجو والهيدرو، أقراص مخدرة، أدوات تصنيع، وفرد خرطوش.

بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة هذه الجرائم.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا