حزب مصر أكتوبر يوزع الهدايا على الأطفال في الإسكندرية بمناسبة عيد الفطر

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم والإدارة، ساحة كبرى لأداء صلاة عيد الفطر، في منطقة الموظفين تحت كوبري أبيس العلوي بحي شرق، وسط حضور كبير من الأهالي والكوادر الحزبية، وعدد من الشخصيات المجتمعية.

توزيع الهدايا على الأطفال

وشارك حزب مصر أكتوبر المواطنين، احتفالاتهم بالعيد، تحت إشراف المهندس أحمد حلمي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، ووزع الهدايا على الأطفال.

تسهيل دخول المصلين إلى الساحات

وشكلت أمانة الحزب بالمحافظة، مجموعات من شباب الحزب من مختلف الأقسام لتنظيم الصلاة، وتسهيل دخول المصلين إلى الساحات المخصصة لصلاة العيد، وجرى توزيع الهدايا والبالونات الملونة على الأطفال عند خروجهم من الصلاة، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.