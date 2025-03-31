ضبط 8 أطنان دقيق في حملات تموينية مكثفة

ضبط 8 أطنان دقيق في حملات تموينية مكثفة

ضبط 8 أطنان دقيق في حملات تموينية مكثفة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر.

أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، إذ جرى ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال 24 ساعة.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الوزارة، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة والتصدي للتلاعب بالأسعار.

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