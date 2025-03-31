سر عدم فقدان الوزن رغم تناول سعرات حرارية قليلة.. طبيبة تكشف تفاصيل مذهلة

امتلاك عدد قليل جدًا من العضلات، قد يجعل نظامك الغذائي لفقدان الوزن عديم الفائدة، إذ أكدت خبيرة تغذية بريطانية، أهمية بناء العضلات في عملية فقدان الوزن، لافتة إلى أن الاعتماد على الحميات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وتمارين الكارديو وحدها قد لا يكون فعالاً، خاصة إذا كان الشخص يفتقر إلى الكتلة العضلية الكافية، فالتركيز على تمارين بناء العضلات يعتبر استراتيجية أكثر جدوى لتحقيق نتائج فعالة في التخسيس.

سبب عدم فقدان الوزن

خبيرة التغذية صوفي تروتمان، أشارت إلى أنّ هذا الأمر يثبت في النهاية عدم جدواه، وينبغي على متبعي هذه الحمية الغذائية، التركيز بدلًا من ذلك على التمارين التي تساعد في بناء العضلات، فالعضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، حتى عندما لا تستخدمها بشكل نشط: «تحرق العضلات المزيد من السعرات الحرارية حتى عندما تكون في حالة راحة، لذلك إذا كانت كتلة عضلاتك منخفضة، فإن فقدان الوزن قد يبدو وكأنه معركة شاقة»، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأضافت أنّ اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي، إذ يحافظ جسمك على الموارد، ما يعني أن مكاسب فقدان الوزن الأولية، يمكن أن تتباطأ أو تتوقف تمامًا، لكن العمل على بناء العضلات يمكن أن يحارب هذا الأمر بشكل فعال: «مجرد جلستين أسبوعيتين لرفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية يمكن أن تصنع العجائب، حيث تساعدانك على بناء العضلات الهزيلة وتعزز معدل الأيض أثناء الراحة لديك بشكل كبير».

والأنظمة الغذائية التي تعتمد على نقص السعرات الحرارية، تحرق السعرات المخزنة في الدهون، بدلاً من تلك التي نحصل عليها من الطعام الذي نتناوله يوميًا، ويتم ذلك إما من خلال تقليل كمية الأكل التي نتناولها كل يوم، أو من خلال زيادة عدد السعرات الحرارية التي نحرقها من خلال ممارسة التمارين الرياضية، أو من خلال مزيج من الاثنين.

على سبيل المثال، الشخص الذي يرغب في خسارة نصف كيلو جرام في الأسبوع، سيحتاج إما إلى تناول 500 سعر حراري أقل في وجباته اليومية أو ممارسة تمارين إضافية لحرق 500 سعر حراري إضافية من الطاقة، إذ تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن الرجال والنساء يجب أن يهدفوا إلى تناول نحو 2500 و2000 سعر حراري يوميًا على التوالي، كما أنّ الأشخاص الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن يجب أن يقللوا من تناولهم اليومي بنحو 600 سعر حراري.

وقالت الخبيرة، إنّ هناك أسبابًا أخرى قد تجعل الناس يكافحون من أجل إنقاص الوزن على الرغم من معاناتهم من عجز في السعرات الحرارية، فالسبب الأول هو السعرات الحرارية المخفية، التي غالبًا ما تكون موجودة في صلصات السلطة والتوابل: «للبقاء على المسار الصحيح، يجب استخدام مذكرات طعام أو تطبيق لتسجيل كل شيء، بما في ذلك التوابل والمشروبات».

التوتر وقلة النوم سببان لعدم فقدان الوزن

ومن بين العوامل المحتملة الأخرى التي سلطت خبيرة التغذية الضوء عليها، هي التوتر وقلة النوم، فمع ارتفاع مستويات التوتر، يرتفع أيضًا هرمون التوتر «الكورتيزول»، ما قد يسهم في زيادة الوزن، خاصة حول البطن، فإذا كنت تقلل من النوم، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء تقدم فقدان الوزن، حيث وجدت الأبحاث أن قلة النوم تعطل الهرمونات التي تنظم الجوع مثل اللبتين والغريلين، لذا يُنصح بالنوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا للمساعدة في الحفاظ على الصحة.

ووفقًا لخبيرة التغذية، فإنّ المشاكل الهرمونية مثل خلل الغدة الدرقية أو مقاومة الأنسولين يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن، ما يجعل من الصعب فقدان الوزن على الرغم من عجز السعرات الحرارية، وتشمل أعراض مشاكل الغدة الدرقية، التعب والإمساك والاكتئاب وآلام العضلات وجفاف الجلد وتقشره، كما تشمل علامات مقاومة الأنسولين، التعب والجوع وصعوبة التركيز وزيادة الوزن حول منطقة البطن، كما أنّ الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وبعض العلاجات الهرمونية يمكن أن تجعل فقدان الوزن تحديًا بسبب آثارها الجانبية، لذا يحث الخبراء، المرضى الذين يتناولون مضادات الاكتئاب على عدم التوقف عن تناولها أو تغيير جرعتهم دون التحدث إلى الطبيب المسؤول عن رعايتهم أولاً لضمان حصولهم على الدعم الكافي.