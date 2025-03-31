استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري لليوم الـ14 على التوالي

استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري لليوم الـ14 على التوالي

استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري لليوم الـ14 على التوالي

واصل ميناء رفح البري من الجانب المصري افتتاحه لليوم الـ14 على التوالي، في انتظار وصول المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، لتلقي العلاج والرعاية في مصر، إلا أن السلطات الإسرائيلية أغلقت الميناء من الجانب الفلسطيني وتمنع دخولهم.

وصرح مصدر مسئول بـ ميناء رفح البري، بأن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في وضع استعداد دائم في انتظار دخول المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، حيث وصل منهم حتى يوم 17 مارس الحالي 45 دفعة، تضم 1700 من المصابين والمرضى إلى جانب 2500 من المرافقين.

من جهة أخرى، لا تزال المنافذ التي تربط قطاع غزة مغلقة لليوم الـ31 على التوالي، ما أدى إلى عدم دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذا عدم دخول اللوادر ومعدات إعادة الأعمار إلى قطاع غزة، كما لا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش، منذ أول رمضان الحالي، في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

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