حزب الجيل الديمقراطي: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين ثابت

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ الموقف المصري من مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، هو موقف تاريخي ثابت، فاجأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، به العالم أجمع، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

مصر تتصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في رسالة مسجلة أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تقف بثبات ضد مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يهدد الأمن القومي للشرق الأوسط كله.