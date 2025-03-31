«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على الأنحاء كافة، ويكون معتدل الحرارة ليلًا على جميع المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة اليوم، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء غدًا الثلاثاء، أما من الأربعاء للسبت، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وذلك وفق بيان حالة الطقس.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة، الآتي:

درجات الحرارة الاثنين 31-3-2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 15 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 1- 4 - 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 20 درجة مئوية

درجات الحرارة الأربعاء 2-4-2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.