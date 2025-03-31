الجماهير تشيد بالحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب: شكرا على النهاية الجميلة

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة يامسين عبد العزيز، إذ تفاعل معها الكثير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت من ضمنها لحظة اكتمال قصة حب «ليل الحسيني» وفارس أبو العزم الدور الذي يجسده الفنان كريم فهمي، إذ تزوج الثنائي واحتفلا بعيد ميلاد ليل وسط حضور الأهل والأصدقاء.

الحلقة الأخيرة من وتقابل حبيب

وأشاد الكثير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بنهاية مسلسل وتقابل حبيب، وجاءت التعليقات كالتالي: «احنا بنطالب إن المسلسل يكمل معانا لآخر العمر»، وكذلك: «ألف مليون مبروك النجاح اللي حققه المسلسل»، وأيضا: «شكرا لأسرة المسلسل وتقابل حبيب على هذا المسلسل الاجتماعي الرومانسي المتميز الهادئ بعيدا عن ضجيج المسلسلات أخرى»، و«مصر كلها راضية عنك يا عمرو».

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب

وخلال الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، اكتشفت ليل (ياسمين عبد العزيز) أن إجلال (أنوشكا) هي التي تسببت في إجهاضها عمدا وذلك خلال أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، وذلك بعدما جاءت لها الممرضة التي كانت في عيادة الطبيب الذي استعانت به إجلال للمتابعة معه أثناء حمل ليل من يوسف (خالد سليم).

وكشفت الممرضة أن حماتها إجلال هي التي حرضت الطبيب على إعطائها حقنة للإجهاض، وأن الممرضة اعترفت إليها والاعتراف بذلك بسبب تأنيب الضمير، لتذهب ليل إلى الفيلا وتنفعل على إجلال ويوسف في وجود فارس الذي اندهش وبعدما تأكد أن ذلك حدث بالفعل أكد لعائلته أنه قرر اختيار ليل على حساب العائلة.