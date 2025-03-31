تعرضت لأزمة صحية مفاجئة.. آخر ظهور للفنانة إيناس النجار قبل وفاتها

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة إيناس النجار، بعد فترة قصيرة من تداعيات أزمة صحية، استدعت نقلها إلى المستشفى منذ عدة أيام وحجزها بالعناية المركزة، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة منذ ساعات قليلة على إثر تدهور حالتها ودخولها في غيبوبة.

بدأت إيناس النجار، مشوارها الفني مع بداية الألفية الجديدة، وارتبط الجمهور بها مع تجسيدها شخصية بثينة في مسلسل العصيان بجزأيه الأول والتاني في 2002 و2003 مع محمود ياسين، وشخصية ميرفت في مسلسل يتربى في عزو عام 2007 مع يحيى الفخراني، وكان آخر ظهور درامي من خلال مسلسل الحلانجي مع محمد رجب، والذي عرض في ماراثون مسلسلات رمضان 2025.

وفي السينما جسدت شخصية هدى في فيلم ميدو مشكلات مع أحمد حلمي عام 2003، وفي نفس العام قدمت شخصية سارة في فيلم بحبك وأنا كمان، بخلاف أفلام قشطة يابا وكيمو وأنتيمو في 2004، وعلي سبايسي عام 2005، وكركر عام 2007.

آخر ظهور سينمائي

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة إيناس النجار عام 2021 من خلال فيلم نص يوم، أمام أحمد عزمي، وعبدالله مشرف، وعلاء زينهم، وأحمد منير، وتأليف عبدالرحمن عثمان المرشد، وإخراج حسن السيد.