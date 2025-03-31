بدء مراسم دفن الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة

بدأت مراسم دفن الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومرسى مطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر دفن الأنبا باخوميوس في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لإتمام مراسم الدفن هناك عقب صلاة القداس الإلهي اليوم التي بدأت صباح اليوم أعقبها صلوات التجنيز التي ترأسها البابا تواضروس في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية بدمنهور).

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت، أمس، وفاة شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقائم قام البطريرك الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والذي توفي بعد حياة حافلة بالعطاء للكنيسة والوطن، عن عمر قارب 90 سنة، وخدم خلالها الكنيسة لأكثر من 70 سنة خادمًا وشماسًا مكرسًا وراهبًا وأسقفًا ومطرانًا، منها حوالي 54 سنة في خدمة الرعاية الأسقفية.