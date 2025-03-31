نائب «المصري للفكر والدراسات»: سنظل نرفض تهجير الفلسطينيين

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات، سنظل نرفض تهجير الفلسطينيين.

وأضاف لقناة «إكسترا نيوز»: «أوجه التهئنة بعيد الفطر المبارك للشعب المصري العظيم وقيادته السياسية، وبإذن الله تظل مصر آمنة قوية مستقرة، يحفظها الله على مصر العصور».

وتابع: «موقفي مثل موقف كل مواطن مصر، الرفض القاطع للتهجير، بيحاولوا يعملوا تهجير طوعي قدر الإمكان من خلال حصار شديد على قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وإبادة ومحاولة جعل غزة غير قابلة للحياة، وكلها عوامل تساعد وتهيىء المجال للتهجير».

وأكمل: «مع طرح مشروعات التهجير مصر دائما حائط الصد الرئيسي، رفضناها خلال الفترة السابقة، وسنظل نرفض هذا الأمر لأنه يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي الى تصفية القضية الفلسطينية».