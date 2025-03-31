حالة الطقس غدا.. أمطار على القاهرة الكبرى ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء 1 أبريل 2025، موضحة وجود بعض الظواهر الجوية ومنها سقوط أمطار مع طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، إلى أن الطقس ليلا وفي الصباح الباكر سيكون طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبر وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 16

العملين: العظمى 22 والصغرى 15

مطروح: العظمى 23 والصغرى 15

السلوم: العظمى 23 والصغرى 13

سيوة: العظمى 23 والصغرى 15

رأس غارب: العظمى 29 والصغرى 17

الغردقة: العظمى 30 والصغرى 18

سفاجا: العظمى 30 والصغرى 18

مرسى علم: العظمى 30 والصغرى 18

شلاتين: العظمى 33 والصغرى 20

حلايب: العظمى 30 والصغرى 20

أبو رماد: العظمى 31 والصغرى 20

رأس حدربة: العظمى 29 والصغرى 20

الفيوم: العظمى 27 والصغرى 15

بني سويف: 15 و27

المنيا: 14 28

أسيوط: 15 30

سوهاج: 17 36

قنا: 19 40

الأقصر: 19 39

أسوان: 19 35

الوادي الجديد: 19 40

القاهرة: 16 26

العاصمة الإدارية: 15 27

أكتوبر: 15 27

بنها: 14 25

دمنهور: 14 27

وادي النطرون: 14 27

كفر الشيخ: 15 26

المنصورة: 16 27

الزقازيق: 16 25

شبين الكوم: 16 24

طنطا: 16 23

دمياط: 13 22

بورسعيد: 15 27

الإسماعيلية: 15 27

السويس: 15 27

العريش: 16 28

رفح: 16 28

رأس سدر: 09 31

كاترين: 08 25

الطور: 17 29

طابا: 12 25

شرم الشيخ: 20 31