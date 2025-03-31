الجماهير تشيد بالحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية: شكرا للشركة المتحدة على الدراما الهادفة

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية بطولة الفنانة أمينة خليل، إذ خطف قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ انطلاق حلقته الأولى في الموسم الرمضاني 2025، وكان من ضمن الأحداث الحكم بالمؤبد على «وسام»، الدور الذي يجسده الفنان محمد شاهين في قضية تحرشه بالطفل يوسف علي البيلي، فيما أحيلت أوراقه للنيابة العامة في قضية تحرشه بالطفل إسماعيل.

إشادة بالحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية

تفاعل الكثير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «شكرا لصناع العمل على تصوير معاناة القاضي بشكل صادق وحقيقي، ربما لأول مرة في عمل درامي مصري وكيف أن تكوين قناعة والوصول لعقيدة في الدعاوى أمر مرهق نفسيا وذهنيا لأقصى درجة»، وأيضا: «شكرا لكل صناع هذا العمل الرائع، كل الممثلين ابدعوا، وعجبني جدا تصوير القضاة وراء كواليس الجلسة، وحيرتهم، وتسليط الضوء على صعوبة عملهم وحساسيته، لفتة ذكية من صناع العمل».

وجاءت من ضمن التعليقات: «محمد شاهين ممثل ولا أروع، بجد أبدع في المشهد الأخير والمسلسل كله»، وكذلك: « لام شمسية من اجمل الحاجات الي شوفتها في حياتي.. علي البيلي لازم ولابد يتكرم، وياخد جوايز كتير أوي، عمل مشهد الاعتراف للقاضي في المحكمة ولا كأنه بقاله 20 سنة بيمثل، إحساس وأداء وتركيز وفن مش طبيعي.. شكرا للشركة المتحدة على الدرما الهادفة».

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوي.