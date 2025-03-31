خامنئي يهدد الولايات المتحدة بضربة قوية حال نفذت تهديدها

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة قوية إذا نفذت تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقصف ما لم تتوصل طهران إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن، بحسب «رويترز».

وجدد ترامب تهديده يوم الأحد بأن إيران ستقصف بكل قوة في حال لم تقبل عرضه لإجراء محادثات، والتي تم إخبار إيران بها في رسالة أمريكية وصلت إلى خامنئي أوائل مارس الجاري، ومنح خلالها طهران مهلة شهرين لاتخاذ القرار.