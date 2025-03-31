خامنئي يهدد الولايات المتحدة بضربة قوية حال نفذت تهديدها
خامنئي يهدد الولايات المتحدة بضربة قوية حال نفذت تهديدها
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة قوية إذا نفذت تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقصف ما لم تتوصل طهران إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن، بحسب «رويترز».
وجدد ترامب تهديده يوم الأحد بأن إيران ستقصف بكل قوة في حال لم تقبل عرضه لإجراء محادثات، والتي تم إخبار إيران بها في رسالة أمريكية وصلت إلى خامنئي أوائل مارس الجاري، ومنح خلالها طهران مهلة شهرين لاتخاذ القرار.
ووجهت إيران، تحذيرًا بشأن تهديدات ترامب إلى السفارة السويسرية، التي تمثل المصالح الأمريكية وتعمل وسيطًا بين واشنطن وطهران، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.
طهران تؤكد عزمها على الرد الفوري
وأكدت طهران في تحذيرها عزمها على الرد بشكل فوري وحازم على أي تهديد، وقال المرشد الإيراني إن العداء من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل كان موجودًا دائمًا، مضيفًا: «إنهم يهددون بمهاجمتنا، وهو أمر لا نعتقد أنه محتمل جدًا، ولكن إذا ارتكبوا أي أذى فسيتلقون بالتأكيد ضربة قوية بالمثل».
وأضاف خامنئي: «وإذا كانوا يفكرون في إثارة الفتنة داخل البلاد كما في السنوات الماضية فإن الشعب الإيراني نفسه سيتعامل معهم».