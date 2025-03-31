السيسي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني حول الأوضاع في غزة

تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إذ أعرب الرئيس الإيراني عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، متمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس الايراني وجّه الشكر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جهته، أكد السيد الرئيس حرصه على خفض التصعيد الإقليمي، ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة، بما يضمن الاستقرار والأمان للشعوب.