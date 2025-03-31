أماكن سقوط الأمطار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك والظواهر المتوقعة

تسود بعض الظواهر الجوية غدا الثلاثاء الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية عند الخروج في الصباح الباكر أو ليلا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس، أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا على عدد من المناطق والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا

ومن أماكن سقوط الأمطار غدا ما يلي:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة.

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ظواهر جوية متوقعة

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا أيضا نشاط الرياح على مناطق على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 16

العملين: العظمى 22 والصغرى 15

مطروح: العظمى 23 والصغرى 15

السلوم: العظمى 23 والصغرى 13

سيوة: العظمى 23 والصغرى 15

رأس غارب: العظمى 29 والصغرى 17

الغردقة: العظمى 30 والصغرى 18

سفاجا: العظمى 30 والصغرى 18

مرسى علم: العظمى 30 والصغرى 18

شلاتين: العظمى 33 والصغرى 20

حلايب: العظمى 30 والصغرى 20

أبو رماد: العظمى 31 والصغرى 20

رأس حدربة: العظمى 29 والصغرى 20

الفيوم: العظمى 27 والصغرى 15

بني سويف: 15 و27

المنيا: 14 28

أسيوط: 15 30

سوهاج: 17 36

قنا: 19 40

الأقصر: 19 39

أسوان: 19 35

الوادي الجديد: 19 40

القاهرة: 16 26

العاصمة الإدارية: 15 27

أكتوبر: 15 27

بنها: 14 25

دمنهور: 14 27

وادي النطرون: 14 27

كفر الشيخ: 15 26

المنصورة: 16 27

الزقازيق: 16 25

شبين الكوم: 16 24

طنطا: 16 23

دمياط: 13 22

بورسعيد: 15 27

الإسماعيلية: 15 27

السويس: 15 27

العريش: 16 28

رفح: 16 28

رأس سدر: 09 31

كاترين: 08 25

الطور: 17 29

طابا: 12 25

شرم الشيخ: 20 31