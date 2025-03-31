أكسيوس: إسرائيل تسعى لاحتلال 25% من غزة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة

أكسيوس: إسرائيل تسعى لاحتلال 25% من غزة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة

أكسيوس: إسرائيل تسعى لاحتلال 25% من غزة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة

كشف موقع «أكسيوس» الاستخباراتي الأمريكي، أن إسرائيل تعمل على بدء عملية برية جديدة في قطاع غزة، وتسعى لاحتلال 25% من قطاع غزة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، بحسب مسؤول إسرائيلي بارز.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن العملية البرية جزء من حملة «ضغط قصوى» تهدف إلى إجبار حماس على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

لكن موقع «أكسيوس»، زعم أن إعادة الاحتلال قد تتجاوز الأهداف المعلنة لإسرائيل من الحرب، وقد تُستخدم كذريعة للضغط على الفلسطينيين، وتجبر هذه الخطوة، مرة أخرى الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في يناير الماضي على النزوح.

توسيع العملية البرية

ونقل الموقع الاستخباراتي أيضًا، عن مصادر، قوله إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، فإن العملية البرية قد تتوسع وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وإخبار الآلاف على النزوح إلى منطقة إنسانية صغيرة.

استمرار مفاوضات العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ويواصل الوسطاء جهودهم بشأن العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت حماس خلال اليومين الماضيين إنها وافقت على مقترح مصري قطري بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، ولكن إسرائيل لم ترد على المقترح حتى الآن، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه «قيد المناقشة».

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