أمين «مستقبل وطن» بدمياط: المصريون اصطفوا خلف القيادة السياسية لرفض التهجير

شارك كل أفراد المجتمع الدمياطي، من كبار وصغار، في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها اليوم في عدة ميادين، رافعين اللافتات التي ترفض تهجير الفلسطينيين، وتؤكد دعمهم الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطواته الثابتة لدعم القضية الفلسطينية.

كما شهدت الوقفة مشاركة قوية من الأحزاب السياسية في دمياط، حيث حضرها قيادات حزب مستقبل وطن، إلى جانب العديد من الشخصيات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة، وتجسدت مشاهد مؤثرة تمثلت في وقوف قس الكنيسة بجانب شيخ المسجد، في رسالة قوية لوحدتنا الوطنية ودعمنا الكامل للقضية الفلسطينية.

صف واحد خلف القيادة السياسية

في هذا الصدد قال محمد أنور العرابي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بدمياط لـ«الوطن»، إن الأمة قادرة وتستطيع تخطي العقبات بتكاتفها وتعاونها وتألفها، والاعتصام في مواجهة التحديات، مع تلاحم وتكاتف المصريين خلف القيادة السياسية صفا واحدا، ودعم قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تنمية وتقدم الوطن والحفاظ عليه، ومؤازرة إخواننا في فلسطين، مع تمسكهم بالأرض ورفض التهجير القسري خارج بلادهم.

مشهد حضاري للاصطفاف الوطني

أشار إلى أن دمياط خرجت اليوم في مشهد حضاري، لإعلان وحدة الشعب المصري، والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية.