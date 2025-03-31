وزير التعليم العالي الأسبق: الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية

قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق، إن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية.

وأضاف «الشيحي» في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: «أهنئ الشعب المصري كله بعيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر كلها بالخير والأمن والسلام».

وتابع: «العيد يأتي هذا العام والمنطقة تشهد حالة من التوتر والقلق ومحاولة إجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم ومحاولة طمس وتصفية القضية الفلسطينية، والشعب المصري كله يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية».

وأكمل: «الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت والرافض لكل مخططات التهجير سواء كان قسري أو طوعي تحت التهديد والترهيب والتدمير والتجويع».