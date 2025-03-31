أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-3-2025 في ختام التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-3-2025 في ختام التعاملات المسائية في الأسواق المحلية، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 4 آلاف و430 جنيها للشراء.

وتأتي أسعار الذهب الآن لمختلف الأعيرة في الصاغة والمحال وسعر الجنيه الذهب اليوم في مصر وسعر أوقية الذهب عالميا، في ختام أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يكثر فيه الإقبال على شراء الذهب من المصريين، كالتالي:

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم في ختام التعاملات المسائية للجرام الواحد بدون مصنعية، 5 آلاف و63 جنيها للشراء، و5 آلاف و17 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

سعر الذهب عيار 22 للجرام الواحد الآن 4 آلاف و641 جنيها للشراء، و4 آلاف و599 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21 للجرام 4 آلاف و430 جنيها للشراء، و4 آلاف و390 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم للجرام الواحد 3 آلاف و797 جنيها للشراء، و3 آلاف و763 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم فى مصر

سعر الذهب عيار 14 اليوم 2953 جنيها للشراء، و2927 جنيها للبيع للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 35 ألفا و872 جنيها للشراء، و35 ألفا و312 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

ويتداول سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة عند مستويات 3124 دولار للشراء و3123.5 دولار للبيع الان، ما يعادل 159 ألفا و383 جنيها للشراء، و156 ألفا و904 جنيهات للبيع.