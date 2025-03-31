أشرف عبد الباقي: نجاح مسلسل قلبي ومفتاحه يعود لتقديم شخصيات موجودة في المجتمع

قال الفنان أشرف عبد الباقي إن سر نجاح مسلسل «قلبي ومفتاحه»، الذي تسلل إلى قلوب المشاهدين رغم زخم السباق الدرامي، يعود إلى أن جميع شخصيات العمل حقيقية وليست مجرد ديكور، فهي من دم ولحم تشبه شخصيات كثيرة في محيطنا.

أشرف عبد الباقي: الشخصيات في مسلسل قلبي ومفتاحه طبيعية

وتابع خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «شخصيات مثل أسعد أو عزت موجودة بالفعل في المجتمع، كما أن الشخصيات طبيعية، فلا يوجد شرير مطلق يُطلق الشرور طوال الوقت».

شخصية شناوي من طبقة متوسطة انزلقت إلى مستوى معيشي أقل

وعن شخصية شناوي، قال: «في المسلسل، نرى شناوي وسط أسرته وبناته، وهو يتحمل مسؤولية رعايتهم والإنفاق عليهم رغم دخله المحدود، كما أن لديه صديقًا وفيًا يقف بجانبه. شناوي يُمثل الطبقة المتوسطة التي انزلقت إلى مستوى معيشي أقل، وهي الفئة الأكبر داخل المجتمع».

وأكمل أشرف عبد الباقي: «ردود فعل الجمهور على شخصية شناوي، تعكس أنها شخصية حقيقية تشبه شخصيات حول الناس في أسرهم وحياتهم، كنت بشوف تعليقات من الجمهور واحد بيقول شناوي شبه خالي».