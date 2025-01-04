تامر محسن: نجاح قلبي ومفتاحه الجماهيري فاق توقعاتي

أكد المخرج تامر محسن، أنه كان يتمنى النجاح الذي حققه مسلسل «قلبي ومفتاحه»، لكنه لم يكن يتوقع هذا الحجم من التفاعل الجماهيري، مشيرًا إلى أن ذلك النجاح يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له، مضيفًا: «منذ اللحظة الأولى، كنا نحاول تقديم مسلسل يلامس القلوب، وعندما سمعت الجمهور يصفه بأنه دخل القلب، كان ذلك تعبيرًا رائعًا ومهمًا بالنسبة لي».

نجاح جماهيري لمسلسل «قلبي ومفتاحه»

وشدد «محسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، على أنه رغم لمس النجاح والثناء في كثير من أعماله السابقة، إلا تعليق الجمهور بعبارة المسلسل يمس القلب كان له مذاق خاص، متابعًا: «قبل أن تولد الفكرة، هناك ما يسمى بـ همّ الفنان، فالفنان يكون دائمًا مشغولًا بالتعبير عن الواقع الذي يعيشه، وعن الظروف التي يمر بها مجتمعه، ليكون صوته الحقيقي».

وأضاف: «كل ما فكرت فيه أنا ومها الوزير وضعناه في نص المسلسل ، كلما كانت المغامرة بعيدة عن الممثل، زاد تحفيزه لتقديم أداء أقوى، وأنا شخصيًا أحب تقديم تجارب مختلفة عن المعتاد، وهذا ينطبق أيضًا على الممثلين».

وأشار إلى أن الفنان عندما يشعر بأنه يُدفع إلى منطقة جديدة، يتولد بداخله تحدٍ لتقديم أفضل ما لديه، متابعًا: «عند اختيار الممثلين، كنت أراهن على فكرة المغامرة، ليس فقط بالنسبة لهم، ولكن لنا جميعًا كمخرج وكاتب وممثلين».