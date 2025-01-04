قالت الكاتبة مها الوزير، إن الرسالة التي حرص فريق العمل على إيصالها من مسلسل «قلبي ومفتاحه» منذ البداية، كانت تقديم مسلسل يعكس الواقع داخل البيوت المصرية الحقيقية.

قصة تنتمي لمصر

وأوضحت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أنهم كانوا حريصين على أن يشعر المشاهد بأنها قصة تدور في البيوت المصرية، وأنها تنتمي لمصر بالفعل، فلا يمكن أن تكون في أي مكان آخر.

وشددت على أن التيمة الأساسية للمسلسل هي مثلث الحب، ستظل موجودة دائمًا، سواء كانت امرأة بين رجلين أو العكس، إلا أن الفكرة الرئيسية تكمن في كيفية تقديمها بشكل حقيقي وصادق، مضيفة: «حرصنا على تقديمها بطريقة مختلفة، تضفي السعادة والبهجة على القلوب، وهو أكثر ما أسعدنا في ردود أفعال الجمهور».